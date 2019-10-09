Пермь, , 16:36 — REGNUM В соцсети появилось видео с комментарием о том, что в стационаре челюстно-лицевой хирургии Пермского государственного медицинского университета (ПГМУ) врачам запретили доступ в операционные. Работа операционных якобы парализована из-за проверки Росздравнадзора. На ключ закрыли не только операционные, но и перевязочные.

По данным портала 59.ru, проверка Росздравнадзора стала реакцией на жалобы врачей-хирургов. Как считают сотрудники стационара челюстно-лицевой хирургии, руководство опасается, что медики могут устроить провокацию — подбросить просроченные лекарства, поэтому операционные и перевязочные кабинеты закрыли на ключ.

Врачи направили в прокуратуру заявление о том, что администрация Пермской государственной медакадемии предприняла меры по ограничению профессиональной деятельности медперсонала: 9 октября оказались закрыты операционные и перевязочные, организована охрана закрытых помещений. В результате перевязки пациентов и плановые операции не проводятся.

Между тем в медвузе прокомментировали ситуацию, заявив, что информация не соответствует действительности, а стационар работает в плановом режиме, сообщают СМИ.