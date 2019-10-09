Копенгаген, , 19:51 — REGNUM Австралийский журналист Хамиш Макдональд в ходе съемок документального фильма о Дании пришел к выводу, что «страна, которая раньше была знаменита акциями по спасению еврейского населения от нацистов, теперь повернулась спиной к своим национальным меньшинствам».

Журналист также написал статью, в которой рассмотрел, как страны Европы ужесточили политический курс в отношении мигрантов. Данию автор характеризует как страну с одним из самых жестких законодательств в мире, упоминая при этом запрет на ношение бурки и никаба в общественных местах, введение двойных наказаний в «гетто» и т. д. — об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В документальном фильме журналист встречается с Расмусом Палуданом, который бросает Коран на землю и просит Макдональда забрать с собой в Австралию 700 тысяч датских мусульман. В фильме также берется интервью у женщины мусульманского вероисповедания, которую, по ее словам, обзывали «ниндзей и террористом».

В документальном фильме принимает участие и бывший член Фолькетинга от Датской народной партии Мартин Хенриксен, заявивший, что социал-демократы не победили бы на выборах 2019 года, если бы не проводили жесткую миграционную политику. Журналист отмечает, что отношение датчан к мигрантам серьезно изменилось после трагедии 11-го сентября 2001 года в США.