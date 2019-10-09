Магас, , 19:06 — REGNUM Четыре республики Северного Кавказа признаны регионами с самым низким уровнем смертности среди населения трудоспособного возраста, по данным на 2018 год. Об этом говорится в новом номере бюллетеня «Мониторинг экономической ситуации в России», подготовленном экспертами Института экономической политики имени Гайдара и Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ.

Минимальный показатель смертности трудоспособного населения зафиксирован в Ингушетии — 142 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста.

Со второго по четвертое место занимают Дагестан (166), Чечня (166) и Кабардино-Балкария (284). Карачаево-Черкессия (327) и Северная Осетия (370) расположились на шестой и восьмой позициях соответственно.

Регионами с самым высоким уровнем смертности трудоспособного населения стали Чукотский автономный округ (955 на 100 тыс.), Кемеровская область (704), республики Тува (683) и Карелия (678), Магаданская (663), Иркутская (655), Амурская и Псковская области (654).

Вместе с тем, продолжительность жизни в России в минувшем году, согласно результатам исследования, выросла на 0,2 года: на 0,24 у мужчин и на 0,18 у женщин.

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