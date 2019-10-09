Банжул, 9 октября 2019, 19:52 — REGNUM Правительство Гамбии выделило 900 000 евро в фонд помощи жертвам диктатуры Яхьи Джамме. Средства были получены от продажи собственности бывшего лидера Гамбии, которая была арестована правительством страны.
По информации новостного агентства RFI Kiswahili, продажа имущества Яхья Джамме принесет большую прибыль Гамбии, поскольку бывший президент страны имел в собственности более 280 объектов недвижимости, в том числе предприятия и лесные заповедники, и острова. Его также обвиняют в незаконной краже около 360 миллионов долларов США из государственной казны.
Министр юстиции Гамбии Абубакар Тамбаду положительно оценил инициативу правительства страны по предоставлению жертвам диктатуры денежных средств, украденных Яхья Джаммехом.