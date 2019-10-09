Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Десятки аптек Ростова-на-Дону уличены в нарушении закона по статье «Незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена». Об этом информирует пресс-служба администрации города.

Аптека Алексей Яковлев © ИА REGNUM

Так, в 2019 году Арбитражный суд Ростовской области вынес 39 решений о приостановлении работы аптечных организаций на срок от 30 до 90 суток. Однако мелкие аптечные пункты продолжают нарушать закон.

В настоящее время в ростовских аптеках выявлен более 260 фактов правонарушения.