Симферополь, , 16:50 — REGNUM В ходе осенней призывной кампании около 2,6 тыс. крымчан отправятся на службу в Вооружённых силах РФ. Об этом 9 октября на пресс-конференции в Симферополе рассказал военный комиссар РК Олег Ермилов.

«С 1 октября в Крыму стартовала призывная кампания, имеем задание на призыв около 2,6 тыс. человек», — отметил специалист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Крыму утвердили план обучения почти 600 крымских призывников военным специальностям для прохождения службы в Вооружённых силах.

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