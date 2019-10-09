Екатеринбург, , 16:42 — REGNUM Свердловские и екатеринбургские власти организуют конкурс для определения будущего облика Екатеринбурга. Об этом заявил уральский полпред Николай Цуканов, сообщает ЕАН.

По словам чиновника, мероприятие уже скоро будет объявлено. Участвовать в нём будут архитекторы и дизайнеры со всего мира — у конкурса будет международный статус.

Специалистам предстоит представить своё видение будущего Екатеринбурга, пояснил Цуканов.

Напомним, в августе 2019 года в Екатеринбурге объявили конкурс на новые въездные стелы. Также конкурсантам предлагают обновить уже существующие стелы на въезде в город.

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