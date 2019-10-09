Луганск, , 16:10 — REGNUM Сотрудники Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР за пять лет существования республики выявили сотни агентов иностранных спецслужб, которые вели разведывательную и иную деятельность. Об этом агентству ЛуганскИнформЦентру сообщили в пресс-службе МГБ ЛНР в связи с юбилеем, который отмечает ведомство.

По данным службы безопасности, всего с начала ее деятельности в рядах Народной милиции, органах власти, судебной системы и стратегических объектов промышленности было обезврежено 470 внедренных агентов.

«Пресекая враждебную деятельность иностранных спецслужб, направленную на физическое устранение государственных и общественных деятелей, создание хаоса, атмосферы страха и безнадежности борьбы за свои права, МГБ вносит свой весомый вклад в построение государственности нашей Республики», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, Министерство государственной безопасности ЛНР было создано 9 октября 2014 года.