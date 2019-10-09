Москва, , 15:54 — REGNUM Кирилл Жуков, который был осуждён на три года колонии за применение насилия к сотруднику Росгвардии во время несанкционированного митинга, состоявшего в Москве 27 июля, не сумел оспорить вердикт судебной инстанции. Жалоба стороны защиты участника массовых протестов была оставлены без удовлетворения. Такое решение сегодня, 9 октября, вынес Московский городской суд.

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Так, суд оставил без изменений приговор первой инстанции.

Как сообщало ИА REGNUM, приговор Кириллу Жукову по делу об организации массовых беспорядков 27 июля в Москве Мещанский районный суд вынес 4 сентября. Служители Фемиды признали его виновным в применении насилия в отношении представителя власти (статья 318 УК РФ) и приговорили к трём годам колонии общего режима.

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По версии следствия, Жуков пытался схватить сотрудника ОМОНа Росгвардии за забрало шлема.

Напомним, обвинения в участии в массовых беспорядках после акции 27 июля в Москве суммарно предъявили 13 активистам, включая Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят никакой политической подоплёки в делах против участников несанкционированных акций в Москве и вынесенных судами приговорах. По его словам, речь идёт только о судебных вердиктах.

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