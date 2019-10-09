Москва, , 15:51 — REGNUM Единый логотип и собственный шрифт впервые разработаны для «Союзмультфильма» за всю историю киностудии. Об этом сообщила председатель правления киностудии Юлиана Слащева на пресс-конференции 9 октября.

Киностудия ведет свою историю с 1936 года, но единого бренда у нее никогда прежде не было. Каждый режиссер мог создать свой вариант логотипа, отметила она.

Новый стиль Слащева назвала мягким, дружелюбным и объединяющим семью. Логотип из 14 разноцветных букв напоминает шрифт известного мультфильма «Ну, погоди!», рассказал руководитель отдела культурных проектов студии Павел Шведов.

Глава правления студии добавила, что «Союзмультфильм» будет работать в сегменте детско-семейного контента, анимационного и игрового. В условиях выхода за рамки анимации брендинг очень важен для развития.

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