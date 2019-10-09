Черкесск, , 15:41 — REGNUM В Карачаево-Черкесии оборудована реабилитационными тренажерами республиканская многопрофильная детская больница. Они были приобретены по региональной программе «Детское здравоохранение», который является частью национального проекта «Здравоохранение», сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главы и правительства региона.

Тренажеры станут подспорьем для врачей при лечении детей с ограниченными возможностями здоровья. Среди аппаратов имеются в том числе тренажеры для механотерапии верхних и нижних конечностей, реабилитационные тренажеры для разработки суставов. Все они должны помочь снизить последствия дефицита движения у больных детей.

Напомним, на реализацию нацпроекта «Здравоохранение» до 2024 года будет направлено из федерального бюджета более 1,7 трлн рублей.