Ульяновск, , 15:36 — REGNUM В Ульяновской области корректируют систему оказания грантовой поддержки некоммерческим организациям. Приоритет будет отдан инициативам, направленным на реализацию национальных проектов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Новую концепцию оказания грантовой поддержки обсудили представители общественной палаты, социально ориентированных НКО и органов власти. Вице-губернатор Ольга Никитенко сообщила, что при предоставлении субсидий расширяется «линейка направлений» конкурса, приоритет будут отдан проектам, которые «предлагают действенные механизмы выполнения задач президента, обозначенных в национальных проектах». При этом один и тот же проект может претендовать на разные виды поддержки.

В 2020 году на реализацию программы грантовой политики предусмотрено почти 50 млн рублей, из них 40 млн рублей будет направлено на поддержку проектов социально ориентированных НКО, 10 млн рублей предусмотрено в виде субсидий в сфере национальной политики. Новая концепция грантовой поддержки предполагает предоставление до 300 тыс. рублей для стартапов в социальной сфере, до 500 тыс. рублей — для НКО и фондов с опытом работы более двух лет, до 700 тыс. рублей — для организаций, работающих более трех лет.

Всего в Ульяновской области зарегистрировано 1850 НКО, из них более 280 в 2019 году приняли участие в федеральных, региональных и муниципальных конкурсах субсидий. За два года через Фонд президентских грантов привлечено более 110 млн рублей.