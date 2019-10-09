Кимхэ, Южная Корея, , 15:40 — REGNUM В южнокорейском городе Кимхэ состоится международный фестиваль искусств Gimhae Biennale. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, фестиваль пройдет в Gimhae Arts & Sports Center в период с 11 октября по 3 ноября.

Известно, что в данном мероприятии примут участие 630 приглашенных и 150 региональных деятелей искусства.

В рамках фестиваля все желающие смогут оценить работы восточных и западных мастеров в разных направлениях, включая живопись, каллиграфию, скульптуру, инсталляции и видео работы.

Стоит отметить, что с 29 октября в рамках данного мероприятия пройдет выставка работ художников Кимхэ.