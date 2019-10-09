Екатеринбург, , 15:56 — REGNUM Проект генплана Екатеринбурга до 2035 года ещё будет дорабатываться мэрией. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации.

В мэрии уточнили, что опубликованный проект генплана не является финальной версией документа. Проект будет обсуждён с экспертами и общественностью.

Вопрос о строительстве мусороперерабатывающего завода в Екатеринбурге также будет обсуждён с жителями города, пообещали в горадминистрации.

Напомним, ранее в посёлке Шабровский (Екатеринбург) возмутились опубликованным проектом генлана. В документе было указано, что рядом с посёлком всё-таки построят мусорный полигон и мусоросортировочный завод.

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