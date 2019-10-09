Тюмень, , 15:31 — REGNUM Большинство педагогов нуждается в методической помощи для подбора упражнений для коррекции веса и регулирования физической нагрузки детей с избыточной массой тела и ожирением, заключили специалисты Тюменского государственного университета (ТюмГУ) по результатам проведенного исследования. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

В соответствии с полученными данными, 20,3% педагогов считают, что избыточную массу тела имеют 5% дошкольников. Однако большинство (43,5%) инструкторов приводят различные данные в диапазоне от 0 до 50%.

«Разумеется, для получения объективных данных требуются более точные методы. Но мы увидели, что часто инструкторы не владеют достоверной информацией, а значит, не могут эффективно управлять процессом оздоровления таких дошкольников», — сообщила профессор ТюмГУ Татьяна Завьялова.

В вузе отметили, что нарастание распространенности детского ожирения — одна из самых значительных проблем в медицине. Основными причинами тому являются нездоровое питание и недостаточная физическая активность. Вместе с тем это заболевание необходимо изучать с привлечением не только методов медицины, но и педагогики, считают ученые.

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