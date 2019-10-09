9 октября 2019 | Время чтения 7 мин

На прошедшей выставке «Игромир 2019» корреспондент ИА REGNUM лично опробовал несколько ожидаемых видеоигр. Во что играть в предстоящем году — читайте в материале.

Артём Дубровский, , 18:52 — REGNUM Ежегодная выставка «Игромир» прошла в Москве уже в четырнадцатый раз, подарив геймерам со всей России возможность опробовать самые ожидаемые игры. Корреспондент ИА REGNUM не преминул воспользоваться этой возможностью и лично оценил проекты, релиз которых запланирован на 2019 и 2020 годы.

Игровой мир Иван Шилов © ИА REGNUM

Darksiders Genesis

Год назад на «Игромире» я играл в Darksiders 3, релиз которой горячо ожидали миллионы поклонников игровой серии о приключениях всадников Апокалипсиса. Третья часть была полноценным продолжением основной франшизы с новым главным героем (единственной в команде женщиной-всадником) и своим видением сюжетной линии.

Новая Genesis, в отличие от неё, является приквелом основной серии, центральная роль в котором уделена четвёртому всаднику — меткому и острому на язык Раздору. По какой-то причине разработчики выделили новому протагонисту самую необычную часть Darksiders. Во-первых, Genesis — это изометрический экшен (в то время как предыдущие игры были слэшерами с видом от третьего лица). Во-вторых, экшен кооперативный — второй игрок возьмёт на себя управление главным героем первой части по имени Война.

Опасений насчёт новой Darksiders было много: резкая смена основных геймплейных составляющих, кооперативная направленность игры и не слишком удачной релиз третьей части. Но все они развеялись после прохождения демоверсии! Сомнений нет, перед нами всё ещё Darksiders — и, возможно, лучшая его ипостась. На «Игромире» все желающие могли прогуляться по двум уровням предстоящей игры: зачистить от врагов случайное подземелье или же сразиться с боссом. Причём пройти оба приключения можно было в кооперативе с другим посетителем выставки.

Несмотря на переход к изометрии, игра не превратилась в очередной «клон Diablo». Нет, это не ролевой экшен, а экшен в чистом виде: с прыжками, перекатами и размахиваниями огромным двуручным мечом. И если с боевыми приёмами Войны мы уже знакомы по первой части, то поглядеть на Раздора в деле было любопытно. Помимо заявленных ещё в оригинальной Darksiders двух пистолетов, он отлично орудует парными клинками, метко кидает бомбы и мины, а также переходит в традиционный для серии «режим Хаоса» — в нём герой превращается в огромного фиолетового монстра с громадным пулемётом вместо одной из рук.

Благодаря разнообразию боевых приёмов кооперативное взаимодействие между игроками получилось очень динамичным и интересным. Пока Война с мечом влетает в самую гущу врагов, Раздор подобно акробату порхает вокруг противников и поливает их свинцом — классическое игровое разделение на «танка» и «дамагера». При этом, следуя традициям кооперативных игр, герои должны одновременно нажимать рычаги и поднимать друг друга в бою.

Дата релиза Darksiders Genesis пока хранится в секрете. Известно лишь, что проект выйдет в 2019 году. Сложно сказать, получится ли вся игра такой динамичной и привлекательной, как демоверсия, но она точно заслужила место в моём личном списке ожиданий.

Minecraft Dungeons

Вокруг стенда с демоверсией новой версии Minecraft собралась толпа геймеров (в основном дошкольного и школьного возраста). И неспроста: в Dungeons компания Mojang полностью отошла от привычного жанра «песочница» и ударилась в ролевой экшен. На выходе получился довольно симпатичный аналог Diablo, события которого разворачиваются во вселенной самой популярной в мире игры.

В демоверсии нужно было пройти извилистое подземелье, победить в нём всех врагов и добраться до могущественного Некроманта — местного босса. Принцип давно знакомый: убиваешь врагов (герой без проблем уничтожает их десятками), подбираешь новое снаряжение, изредка открываешь двери или поворачиваешь рубильники и снова убиваешь врагов.

Магии и уникальных навыков (в отличие от той же Diablo) в игре нет. Только атаки оружием, редкие спецприёмы (зависящие от экипированного вооружения) и использование расходуемых предметов вроде бомб и зелий. Незатейливо и понятно.

На данном этапе Dungeons не выглядит многообещающей игрой и уж тем более конкурентом Diablo, Torchlight или Path of Exile. Если бы не громкое слово Minecraft в названии, вряд ли кто-то заинтересовался бы настолько примитивным проектом. Тем не менее в релизе Dungeons есть и своя польза — с его помощью маленькие геймеры (а основным контингентом Minecraft всё ещё остаются младшие школьники) смогут познакомиться с новым для них игровым жанром. А со временем перейти и на более серьёзные проекты.

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom — Rehydrated

Неожиданно для всех THQ Nordic решили «оживить» выпущенный в 2003 году платформер по популярному мультсериалу «Губка Боб Квадратные Штаны». В ремастере с подзаголовком Rehydrated появятся обновлённая графика, вырезанный из оригинала контент (вроде боссов и уровней) и возможность поиграть в него на всех актуальных игровых платформах.

В демоверсии посетителям «Игромира» предоставлялась возможность пройти уровень «Медузьи Поля». В нём Спанч Боб должен сражаться со злобными роботами, помогать жителям Бикини-Боттом и победить гигантского Короля-Медузу. Игровая механика здесь знакомая по проектам вроде Crash Bandicoot, Psychonauts или Spyro: прыгай по платформам, побеждай врагов с одного удара и подбирай раскиданные по уровню жизни.

Поклонников оригинального мультсериала игра должна порадовать: она уморительная и очень бережно относится к первоисточнику. Вместо оружия ближнего боя здесь палочка для надувания пузырей, вместо жизней — квадратные трусы главного героя, а по уровням раскиданы знакомые персонажи. А ещё Rehydrated — первая игра, которую выпустят после смерти создателя мультсериала Стивена Хилленберга.

Destroy All Humans!

Другим ремейком от THQ Nordic стал юмористический экшен Destroy All Humans!, который вышел в 2005 году. Насладиться приключениями жестокого пришельца Крипто-137 теперь можно с обновлённой графикой и переработанным управлением. На «Игромире» же геймеры могли пройти самый первый уровень сюжетной кампании.

Крипто прилетает на Землю, чтобы исследовать планету перед полномасштабным вторжением. Приняв домашних коров за доминирующий вид, пришелец попадает в ряд курьёзных ситуаций, которые приводят его к войне с местными деревенщинами, полицией, а позже и всей армией США.

Игровой процесс не претерпел серьёзных изменений: Крипто может стрелять из электрической пушки, поднимать врагов в воздух силой мысли, летать на НЛО и пользоваться реактивным ранцем. Несмотря на простоту геймплея (а он, как и говорится в названии, заключается в убийстве людей), управлять коварным пришельцем увлекательно. Каждое попадание из пушки действительно ощущается, а лазерный луч НЛО выкашивает одним выстрелом целые фермерские поля.

Другим важным аспектом предстоящего проекта является юмор: вульгарный, глуповатый и уж слишком прямолинейный. Тем не менее в сочетании с местным геймплеем, графикой и характерами персонажей он лишь усиливает общее озорное впечатление от игры. Пожалуй, современной индустрии с её AAA-проектами, и правда, не хватает чего-то простого, забавного и увлекательного. Вердикт: ждём Destroy All Humans! весной 2020 года.

Wasteland 3

Весной 2020 года также выйдет Wasteland 3 — триквел игры, из которой в своё время родилась серия Fallout. Несмотря на опасения игроков (вторая часть славилась своими багами и недоработкой отдельных элементов), продолжение выглядит как минимум интересно.

Демоверсия начинается в одной из заснеженных провинций США. Отряд рейнджеров (которыми управляет игрок) должен найти сына некоего Патриарха и арестовать его за устроенные бесчинства. Добираться до базы злодея мы будем на огромном постапокалиптическом снегоходе — и стильно, и удобно.

Добавление транспорта сильно сказалось на мире игры. Пробираться через заснеженные пустоши куда интереснее на автомобиле, а ещё его можно использовать в бою! Например, если снегоход припаркован недалеко от места начала сражения, то им можно управлять как отдельным персонажем. Правда, вместо стрельбы из огнестрельного оружия он вполне неплохо орудует колёсами, вдавливая противников в землю.

Несмотря на то, что демоверсия создавалась, скорее, для демонстрации боевой системы, оценить диалоговую систему игрокам тоже дали. Например, сражения с одним из боссов можно избежать, использовав навык персонажа «целование задниц». И таких вариантов множество. Так, найдя сына Патриарха, его можно убить в честном бою, а можно и уговорить сдаться и привести к отцу в наручниках.

Разработчики обещают, что подобное разнообразие будет присутствовать во всех аспектах игры. Сбудутся ли их слова — узнаем уже в следующем году.

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