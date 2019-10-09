Додома, , 15:20 — REGNUM В 2019 году в Танзании насчитывалось около 800 000 безработных молодых людей. Об этом передает газета Mtanzania со ссылкой на заявление главы некоммерческой организации Anza, которая предоставляет молодежи обучение предпринимательству.

По словам финансового директора организации Anza Джошуа Силайо, молодым людям следует получать необходимые навыки и открывать свое дело, чтобы предоставить трудоустройство не только себе, но и другим.

«Мы намерены увеличить доходы молодых людей, чтобы они могли восполнить свои личные и общественные потребности, передавать знания о предпринимательском сообществе другим юношам и девушкам, так как ежегодно 800 000 молодых людей в Танзании не могут устроиться на работу», — заявил Силайо.

Он также выразил сожаление по поводу старой школьной программы, которая не предоставила нынешним выпускникам экономических знаний.

«Однако предметы начинают меняться, и сегодня школьников обучают основам бизнеса, составлению бизнес-планов, ведению бухучета, налогообложению… Это может стать новой вехой в сфере трудоустройства», — заявил Силайо.