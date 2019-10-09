Пятигорск, Ставропольский край, , 15:17 — REGNUM Сразу четыре города-курорта Ставропольского края вошли в десятку самых популярных направлений для оздоровительного отдыха и лечения осенью 2019 года. Рейтинг составил туристический портал ТурСтат по результатам анализа броней путевок в санатории России с 1 сентября по 7 октября текущего года.

В топ-10 вошли следующие города Кавказских Минеральных Вод: Кисловодск (2-е место), Ессентуки (3), Пятигорск (5) и Железноводск (6).

Возглавил рейтинг самых популярных городов для санаторно-курортного отдыха Сочи. В десятке также оказались Анапа (Краснодарский край), Московская область, Белокуриха (Алтайский край), Евпатория и Ялта (Крым).

По данным исследования, в российских санаториях осенью отдыхают, в среднем, по 10 дней. Дешевле всего проживание, питание и лечение из представленной десятки городов обходится в Евпатории и Анапе (до 2 тыс. рублей в сутки), дороже всего — в Белокурихе (более 3,5 тыс. рублей в сутки).

Аналитики также отмечают, что до 75% отдыхающих в санаториях России составляют женщины, большинство из них — из возрастной категории от 35 до 50 лет.

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