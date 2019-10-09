Соликамск, Пермский край, , 15:11 — REGNUM В Пермском крае Соликамский городской суд сегодня, 9 октября, огласил приговор по резонансному делу о гибели девяти шахтёров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, 22 декабря 2018 года в четвёртом стволе шахты соликамского калийного рудного управления №3 произошел пожар. Заблокированными оказались девять человек. Все они погибли.

Следователи обвинили в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть пять работников: начальника объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, начальника участка № 5 объекта шахтостроительного комплекса СКРУ-3, бывшего инженера по охране труда первой категории компании УС-30 и двух горных мастеров.

Четверо фигурантов уголовного дела получили по четыре года лишения свободы каждый с отбыванием наказания в колонии-поселения. Один горный мастер приговорен к трем годам лишения свободы также с отбыванием срока в колонии-поселении. Кроме того, мужчинам запрещено заниматься деятельностью по осуществлению организационно-распорядительных функций при ведении горных работ в организациях независимо от организационно-правовой формы. Сроки запрета варьируются от года до двух лет.

Время содержания под стражей до дня вступления приговора в законную силу зачтен в срок отбытия наказания в колонии-поселении, из расчета один день за два дня.

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