Варшава, , 15:17 — REGNUM С января по октябрь 2019 года в Польше 2269 новорождённых детей зарегистрированы как граждане Украины. Об этом, как передают «Украинские новости», сообщили в консульских отделах посольства Украины в Варшаве, Люблине и Гданьске.

Отмечается, что с начала года консульский отдел в Люблине зарегистрировал 152 ребёнка, отдел в Кракове — 742, отдел в Гданьске — 375 новорождённых. Ещё 1 тыс. детей были зарегистрированы отделом в Варшаве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Польше избили двух граждан Украины. Как утверждают потерпевшие, поводом для драки стал разговор на украинском языке.

Читайте также: Жителей Украины избили в Польше за украинский язык — СМИ