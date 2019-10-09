Ярославль, , 15:09 — REGNUM Прокуратура обжаловала частное постановление судьи Красноперекопского районного суда Андрея Курапина, обращенное к генеральному прокурору России Юрию Чайке. Об этом стало известно корреспонденту ИА REGNUM.

Ярославский областной суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, судья в своем постановление потребовал от генпрокурора прекратить практику препятствования рассмотрения уголовных дел в особом порядке, когда подсудимые признают вину и получают смягчение наказания. Эмоциональный документ поступил во многие СМИ и вызвал общественный резонанс.

Судья имеет право в рамках рассмотрения дела вынести частное постановление, указав на те или иные нарушения законодательства в ходе расследования дела и потребовав принять необходимые меры. Орган, в адрес которого поступило такое постановление, должен данные меры принять. Однако такой документ, как любое судебное решение, можно обжаловать. Рассматривать апелляцию будет Ярославский областной суд.

Как полагают эксперты ИА REGNUM, частное постановление судьи Курапина будет отменено областным судом, так как в нем не содержится никаких доказательств того, что указание должностных лиц Генеральной прокуратуры о препятствовании рассмотрению дел в особом порядке существует.

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