Токио, , 15:07 — REGNUM Совет директоров Nissan назначил новых топ-менеджеров. Об этом сообщает пресс-служба японской компании.

Так, на должность нового гендиректора японской компании назначен 53-летний Макото Уcида, который руководил совместным китайским предприятием Nissan.

Кроме того, совет директоров компании назначил главным операционным директором компании Ашвани Гупту, который до этого занимал ту же должность в Mitsubishi Motors. Заместителем Гупту назначен старший вице-президент Nissan Юн Секи.

Сообщается, что все назначения вступят в силу до начала 2020 года.

Напомним, что прежний генеральный директор Nissan Хирото Саикава подал в отставку в сентябре 2019 года.

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