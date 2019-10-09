Черкесск, , 15:04 — REGNUM В Карачаево-Черкесии будет сформирована система долговременного ухода за жителями пожилого возраста и людьми с ограниченными возможностями здоровья. Ее создадут в рамках реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография», сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе главы и правительства субъекта.

В новую систему оказания помощи пожилым будет включаться предоставление социального обслуживание и медицинской помощи на дому в полустационарной и стационарной форме. Для этого будут привлекаться сиделки и патронажная служба. Обучение по специальным программам пройдут для этого работники соцобслуживания и медорганизаций.

Для оказания помощи будет организован порядок выявления граждан, нуждающихся в ней, с обследованием их жизненных условий и обстоятельств.