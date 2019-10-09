Белгород, , 15:12 — REGNUM Губернатор Белгородской области Евгений Савченко убеждён, что практика семейной медицины — самая эффективная модель в первичном звене медико-санитарной помощи. Опыт региона могут взять на вооружение другие субъекты России с поддержкой федерального центра. Такое мнение высказал глава области по итогам выездного совещания рабочей группы по подготовке расширенного заседания Государственного Совета РФ «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере здравоохранения».

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По словам губернатора, система семейной медицины помогает предупреждать болезни, направлена на то, чтобы население вело здоровый образ жизни. В Белгородской области создана новая сеть из 998 медицинских округов — зон обслуживания взрослого и детского населения семейным врачом ‑ и фельдшерско-акушерских пунктов. Все офисы укомплектованы необходимым медицинским оборудованием и расходными материалами.

«Я убеждён, что мы выбрали единственно верный путь, когда занялись развитием семейной медицины. И практика это лишний раз подтвердила. Такая модель самая эффективная. Она предупреждает болезни, направлена на популяризацию здорового образа жизни. Мы готовы делиться опытом с другими регионами и надеемся на поддержку федерального центра в этом вопросе», — отметил губернатор.

За три года реализации проекта в регионе построен 131 объект, отремонтировано 406 объектов, установлено 63 модульных здания. Объём финансирования составил 1,8 млрд рублей.

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