Липецк, , 15:00 — REGNUM Представители 16 высших учебных заведений Центрального федерального округа приняли участие в заседании Ассоциации вузов Центра России, состоявшемся Липецком государственном техническом университете (ЛГТУ). Об этом 9 октября сообщает пресс-служба вуза.

Выступающие подчеркнули важность вежвузовского сотрудничества в рамках Ассоциации, способствующего обмену профессиональным опытом в различных направлениях деятельности вузов, поиску решений стоящих перед высшей школой ответственных задач, выработке единой стратегии взаимодействия и развития региональных вузов России.

Участники заседания обсудили меры, обеспечивающие сотрудничество на межвузовском и межрегиональном уровнях, опыт выстраивания эффективных моделей долгосрочного взаимодействия университета и предприятий реального сектора экономики, исследования по проблемам педагогики высшей школы, ряд других тем.

В ходе заседания председателем ассоциации был переизбран Дмитрий Ендовицкий.

По итогам встречи были приняты решения о работе по подготовке к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941−1945 гг. и работе в области распространения опыта инновационной педагогической деятельности.