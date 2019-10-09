Ростов-на-Дону, 9 октября 2019, 14:52 — REGNUM В большинстве муниципальных образований Ростовской области отопительный сезон начался, жители семи муниципалитетов пока остаются без тепла. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.
«На текущую дату запуск тепла осуществлен в 48 муниципальных образованиях, из них в Волгодонском, Кагальницком, Кашарском и Целинском районах пуск тепла осуществлен в полном объеме», — говорится в сообщении.
ИА REGNUM напоминает, что на подготовку Ростовской области к отопительному сезону было направлено 5,6 млрд рублей.
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