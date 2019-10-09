Ростов-на-Дону, , 14:52 — REGNUM В большинстве муниципальных образований Ростовской области отопительный сезон начался, жители семи муниципалитетов пока остаются без тепла. Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства региона.

«На текущую дату запуск тепла осуществлен в 48 муниципальных образованиях, из них в Волгодонском, Кагальницком, Кашарском и Целинском районах пуск тепла осуществлен в полном объеме», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что на подготовку Ростовской области к отопительному сезону было направлено 5,6 млрд рублей.

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