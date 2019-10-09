Москва, , 14:24 — REGNUM В том, что жители России стали чаще испытывать стресс, член Европейской ассоциации психотерапевтов, психолог-эксперт ЦПТР «Близкое сердце» Полина Шамрай не видит ничего необычного. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM данные исследования ВЦИОМ, она пояснила:

«Для начала нужно понять, что такое стресс и зачем он нужен организму. Стресс это любая информация, попадающая в информационное поле организма. У человека есть пять видов приема информации — аудиальный (ухо), визуальный (глаз), сенсорный (осязание), обонятельный (нос), вкусовой (ротовая полость). В течение дня в эти рецепторы попадает огромное количество информации, которая должна обработаться в головном мозге на нужную в данный момент, полезную в будущем, бесполезную, вредоносную, опасную для жизни, контролирующую, промежуточную, легкую, веселую и так далее информацию.

Каждая информация ложится в положенную ей ячейку информационной памяти, и ее след достается по призыву мозга в нужный момент в нужное время. Мозг — скопление тонн всякого рода полезной, а сейчас уже чаще всего в связи с тем, что человеку уже не нужно выживать и можно расслабиться — бесполезной информации. Мусорной информации, пустой, не пригодной к использованию. Но она продолжает обрабатываться, чтобы в свое время и в положенном месте дать возможность человеку выжить. Вдруг война, а мы не ели.

Информационный перебор, постоянное копание организма в собственном мусорном поле вызывает перегрузку нервной системы — тот самый стресс — совокупность неспецифических адаптационных реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов, нарушающих гомеостаз человека. Стрессовые ситуации испытывают не только граждане России, а граждане всего мира, в связи с излишней доступностью информации.

Но поскольку доступной эту информацию делает прогресс, и нам его не избежать — можно, конечно, выбросить телефон, телевизор, автомобиль, билеты на самолет, поехать на велосипеде на край света, запереться в деревне без света и воды и жить понятной жизнью крестьянина, есть то, что посадишь и соберешь, пить из ручья, забыть об интернете, но я сомневаюсь, что большинство людей страны может себе позволить этот шаг в связи с обязательствами, которые на себя возложили — банковскими, семейно-социальными, трудовыми и другими.

Стрессоустойчивость — такой мифический дзен — вот главное достоинство нервной системы современного человека. Эмоциональная компетентность, зрелость мысли, умение не вбирать в себя не экологичный или просто лишний информационный шум. И как следствие — равнодушие — ровная душа — здравый и спокойный пофигизм. Это — не про нравственность и этику, это про здоровье и сохранение своей системы для дальнейшей жизни».

Напомним, о том, что с 2010 года по 2019 год доля жителей России, постоянно испытывающих стресс, увеличилась с 3% до 8%, известил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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