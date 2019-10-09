Ханой, , 15:04 — REGNUM Представители южнокорейской компании Hite Jinro приняли участие в праздновании Дня корейской письменности (День хангыля) во Вьетнаме. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, данное мероприятие состоялось в университете University of Languages & International Studies (ULIS) в Ханое.

В рамках данного мероприятия генеральный директор Hite Jinro Ким Ин Гю прочел специальную лекцию, а также сделал пожертвования в стипендиальный фонд.

Известно, что южнокорейская компания выделяет средства на стипендии вьетнамским студентам с 2017 года. В 2016 году Hite Jinro открыло во Вьетнаме свое дочернее предприятие, а в 2018 году — несколько филиалов.

Стоит отметить, что День корейского алфавита во Вьетнаме празднуют ежегодно. В данном мероприятии принимают участие более 3000 человек из 13 учебных заведений страны, в которых изучают корейский язык.

День корейского алфавита (День хангыля) — праздник корейского письма хангыль. Хангыль был введен в употребление осенью 1446 года по указу короля Седжона. Отмечается 9 октября.