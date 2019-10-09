Новосибирск, , 14:17 — REGNUM В Новосибирский зоопарк прибыли животные, которых раньше в коллекции зверинца не было. Животные доставлены в Новосибирск в рамках программ обмена и международных программ по сохранению редких видов, сообщается на странице новосибирского зверинца в социальной сети «ВКонтакте».

Так из Великобритании была доставлены самка фоссы — хищник, который относится к семейству мадагаскарских виверр. Также из Великобритании прибыла пара ржаво-рыжих кошек (другое название — кошка рубигиноза, ржавая кошка). Они считаются самыми маленькими дикими кошками Азии.

«Наш зоопарк сейчас единственный в России, где представлены ржавые кошки. Мы тщательно готовились к их получению. Они довольно сложны в содержании, пугливы. Но зоопарк постарался создать для них все условия», — отметил директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило.

Коллекция копытных пополнилась новым видом — из Каунасского зоопарка (Литва) Новосибирский зоопарк получил две самки мунтжаков. Это небольшие олени, которые живут в восточной и южной Азии. Из зоопарка словацкого города Бойнице в Новосибирск прибыла самка желтощекого гиббона, из зоопарка города Йиглава (Чехия) — тупайя.