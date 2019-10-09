Москва, , 14:14 — REGNUM Методику взаимодействия для согласованных действий территориальных органов ведомств договорились подготовить Федеральное агентство по рыболовству РФ и пограничная служба ФСБ России. Об этом 9 октября сообщает пресс-служба Росрыболовства.

Договоренность достигнута на заседании межведомственной рабочей группы, которая собирается для выработки предложений, направленных на решение проблемных вопросов. Такие вопросы относятся как к компетенции погранслужбы ФСБ, и так компетенции Росрыболовства, и оказывают влияние на эффективность работы рыбаков и осуществление госконтроля в области охраны морских биоресурсов.

В частности, одним из проблемных вопросов касается разночтения норм и правил между несколькими проверяющими органами на местах.

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Отмечается, что по результатам работы ведомства согласуют и направят своим подразделениям методику, регламентирующую действия обеих служб в регионах. Вместе с тем заседания межведомственной рабочей группы будут проводиться и далее для решения сложных вопросов.