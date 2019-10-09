Оренбург, , 14:13 — REGNUM В Оренбурге 9 октября областной суд рассмотрел апелляцию дочери и зятя многодетного священника Николая С. о мере пресечения и оставил в силе решение суда первой инстанции. Оба фигуранта уголовного дела о незаконном лишении свободы несовершеннолетних останутся в СИЗО до 12 ноября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Оренбургском областном суде.

Заседания суда проходило в закрытом режиме. Супруги принимали участие в нем с помощью видеоконференцсвязи.

Напомним, священник Николай С. также находится под стражей до 12 ноября. Его апелляционная жалоба тоже оставлена без удовлетворения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 65-летнего священника обвиняют в преступлениях против половой неприкосновенности детей. Ему инкриминируют развратные действия, изнасилование, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Читайте ранее в этом сюжете: Обвиняемый в педофилии оренбургский священник оставлен под стражей