Ленинский район, Крым, 9 октября 2019, 14:20 — REGNUM Экс-главу администрации Ленинского района Крыма Светлану Иванову отправили под суд по обвинению в попытке получения крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму.
По данным правоохранителей, глава администрации дала указание оформить заявки так, что фирма выиграла конкурс на муниципальные контракты. При этом чиновница, зная, что работы по объектам были выполнены не в полном объёме и не в срок, подписала акты приёмки законченного строительства.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции.
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