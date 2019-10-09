Ленинский район, Крым, , 14:20 — REGNUM Экс-главу администрации Ленинского района Крыма Светлану Иванову отправили под суд по обвинению в попытке получения крупной взятки и злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета РФ по Крыму.

«К главе района обратилась директор фирмы, осведомлённая о планах администрации провести электронные аукционы на право заключения муниципальных контрактов по ремонту водопроводной сети и водоотведения к границам земельного участка объекта ФЦП. В ответ на это чиновница потребовала передать ей взятку в размере 5% от цены контрактов. Директор фирмы согласилась это сделать, но после того, как фирма выполнит работы и получит оплату по контракту», — отметили в СК.

По данным правоохранителей, глава администрации дала указание оформить заявки так, что фирма выиграла конкурс на муниципальные контракты. При этом чиновница, зная, что работы по объектам были выполнены не в полном объёме и не в срок, подписала акты приёмки законченного строительства.

«На основании данных актов на счёт фирмы перечислили денежные средства. После этого глава района потребовала передать ей взятку в размере 189 тысяч рублей. Оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции пресекли данные действия. В ближайшее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет направлено в суд», — уточнили в Следкоме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ялте задержали сотрудников полиции, которые организовали на полуострове канал нелегальной миграции.

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