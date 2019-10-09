Екатеринбург, , 14:15 — REGNUM Рядом с посёлком Шабровский (Екатеринбург) всё-таки могут построить полигон для складирования отходов. Информация указана в проекте генплана города до 2035 года, документ размещён на сайте горадминистрации.

Полигон Иван Шилов © ИА REGNUM

Около посёлка планируют построить мусоросортировочный комплекс «Екатеринбург-Юг», а также мусорный полигон в 46 гектаров.

Территорию для полигона хотят исключить из границы города — участок переведут в категорию промышленных земель.

Напомним, ранее свердловчане организовали петицию против размещения мусорного полигона на юге региона. Жители боятся, что работа полигона негативно скажется на экологии.

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