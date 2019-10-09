Назрань, Ингушетия, , 14:09 — REGNUM В Ингушетии организованы проверки сразу двумя ведомствами по поводу информации, размещенной в сети Instagram о систематическом избиении семилетнего ребенка. Проверки назначены руководством МВД и СКР.

Жители города Назрань потребовали обратить внимание на семью, глава которой систематически избивает семилетнюю дочь, сообщили ИА REGNUM 9 октября в пресс-службе МВД по республике.

Как установили сотрудники отделения по делам несовершеннолетних, 39-летний отец избил свою несовершеннолетнюю дочь за то, что она заперла дверь в квартире и уснула. Мужчине пришлось прибегнуть к помощи сотрудников специализированных служб, чтобы попасть домой.

Отец сознался в нанесении побоев ребенку. Ранее, как отметили в МВД, в поле зрения правоохранительных служб эта семья не попадала. Девочку отправили на судебно-медицинскую экспертизу, после которой будет принято процессуальное решение в отношении ее родителя.

Напомним, в июле 2019 года всю страну взволновала история покалеченной ингушской девочки Аиши А., которую доставили в больницу с многочисленными травмами. Побои наносила систематически ее родственница со стороны отца, в семье которой воспитывался ребенок после развода родителей.

В настоящее время тетя девочки находится под арестом, в отношении нее возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетней, а сама девочка до сих пор проходит лечение в НИИ детской травматологии и хирургии в Москве.

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