Санкт-Петербург, , 14:14 — REGNUM Председатель комитета Заксобрания Петербурга по законодательству, единоросс и выпускник СПбГУ Денис Четырбок поддерживает идею переезда вуза из центра города на окраину Северной столицы, в единый кампус, и предлагает подсчитать точное число недовольных.

Главное здание СПбГУ Дарья Драй © ИА REGNUM

«Для меня университет был связан исключительно со зданием Двенадцати коллегий. Университет рассматривается исключительно как это историческое здание, и я это так воспринимал», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM Денис Четырбок, который закончил юридический факультет СПбГУ и магистратуру.

Напомним, под открытым письмом преподавателей, выпускников, студентов СПбГУ, а также представителей высшей школы подписалось более 1300 человек, которые настаивают на катастрофичных последствиях для вуза при переносе его из исторических зданий в центре Петербурга на неосвоенные земли совхоза «Детскосельский» в районе поселка Шушары.

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Четырбок напомнил, что юрфак СПбГУ расположен на 21-й, 22-й и 23-й линиях Васильевского острова — недалеко от Двенадцати коллегий, но не в самом этом здании.

«Университет сейчас — это большая коллекция разных зданий, разбросанных в разных местах, начиная от Петергофа, заканчивая Петроградкой, Васильевским островом и так далее. Поэтому, конечно, с точки зрения удобства обучения наличие единого кампуса — это проще, и по этому пути идут абсолютно все университеты как Европы, так и других стран», — заявил единоросс.

Он полагает, что появление нового кампуса с общежитиями для студентов позволит решить вопрос «бесконечных переездов» обучающихся из одного района Петербурга в другой, а если они захотят побывать в центре Петербурга, то смогу добраться туда в выходные.

«Мне как студенту было бы удобнее размещаться в едином кампусе. С этой точки зрения я поддерживаю создание единого кампуса», — подчеркнул Четырбок.

Отметим, возмутившиеся преподаватели СПбГУ подчеркивают, что им на совхозных землях никто жилья не предлагает, более того, мало кто из семейных и обосновавшихся в Петербурге людей согласится туда уезжать, в связи с чем, опасаются они, вуз потеряет часть ценных научных кадров, как это уже произошло в 1970-х годах из-за переезда естественно-научных факультетов в Петергоф — преподаватели ушли работать, например, в Политех или ИТМО, чем некоторые и объясняют определенный «подъем» этих вузов.

Четырбок предлагает точнее определить, какое число профессорско-преподавательского состава действительно противится переезду.

«Надо понимать, какой процент преподавателей доволен и какой недоволен. И что сделать, чтобы процент недовольных перерос в процент как минимум нейтральных, или довольных. Это все в руках ректората. Сейчас есть преподаватели, которые живут, условно говоря, в Ломоносове и ездят на Васильевский остров. Им будет ближе до Шушар. Есть кто Шушарах живет. А есть те, кто живет на проспекте Просвещения. Всем угодить не получится», — убежден депутат.

Добавим, под открытым письмом против переезда уже подписались профессора, доценты и преподаватели с математико-механического, экономического, медицинского, филологического, биологического, восточного, физического факультетов СПбГУ, факультетов психологии, свободных искусств и наук, институтов философии, истории, наук о земле, химии, Высшей школы журналистики и массовых коммуникаций, сотрудники лабораторий, работники аппарата вуза. К ним присоединились выпускники университета, которые продолжают научную работу в зарубежных и других российских вузах, академики РАН, сотрудники и завотделами музеев, включая Эрмитаж, Русский музей, Кунсткамеру и Зоологический музей, ГМЗ «Гатчина», а также студенты и их родители.

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Согласно проекту, на строительство кампуса планируется потратить 45 млрд рублей, из которых 26 млрд предоставит инвестор, 19 млрд — федеральный бюджет. О выделении средств распорядился лично выпускник юрфака этого вуза, премьер-министр Дмитрий Медведев. Предполагается, что Единый кампус будет построен в Пушкинском районе Санкт-Петербурга на территории площадью не менее 150 га. Он будет рассчитан на 25 тыс. обучающихся. Рядом с кампусом появится технологическая долина вуза, площадь учебных и учебно-лабораторных корпусов составит не менее 483 000 кв. м.

В кампусе появятся научно-технологический медицинский комплекс и университетская клиника со стационаром, конгресс-центр примерной площадью 30 тыс. кв. м, а также бассейн, закрытый каток, крытый многофункциональный комплекс и открытый стадион.

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