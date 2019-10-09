Таганрог, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM В Ростовской области воспитатель детского сада разъяснила детям, что означает «посадить на кол». Краткий рассказ о пытках стоил педагогу должности.

Инцидент произошёл в марте 2019 года в коррекционной группе детского сада № 43 (Таганрог) во время чтения сказки «Конёк-Горбунок». На вопрос ребёнка «что значит посадить на кол?» воспитатель разъяснила: «человека посадили на кол, кол проходил через тело человека и потом человек умирал». Родители подали жалобу на педагога.

Как выяснилось, у одного из детей после рассказа о пытках происходили истерики, частая смена настроений, появился страх смерти, он отказывался посещать дошкольное учреждение.

Таганрогский городской суд признал Аллу Е. в психическом насилии над детьми. Педагог не согласилась с решением суда и обратилась с апелляционной жалобой в Ростовский областной суд, который признал приговор суда первой инстанции законным.