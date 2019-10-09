Назрань, Ингушетия, , 13:52 — REGNUM Экс-мэр ингушского города Назрань Алихан Тумгоев попал в реанимацию. Он находится в тяжелом состоянии, пишет интернет-газета «Ингушетия».

По данным издания, бывший градоначальник, отправленный в отставку в сентябре 2019 года, был недавно прооперирован в Германии в связи с имевшейся опухолью. По возвращении на родину ему стало плохо. В ночь на 9 октября Тумгоев «экстренно был доставлен в реанимационное отделение Ингушской республиканской больницы».

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Как сообщало ИА REGNUM, Алихан Тумгоев руководил администрацией самого крупного города Ингушетии с 2012 года. В сентябре 2019 года он сообщил о своем добровольном решении уйти в отставку. Почти сразу же после этого появилось сообщение, что он попал в больницу, где его успешно прооперировали.

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