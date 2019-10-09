Улан-Удэ, , 13:45 — REGNUM Среди воспитателей в детских лагерях в Бурятии выявили 11 человек, привлекавшихся ранее к уголовной ответственности. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трое из них не могли работать в сфере образования и организации отдыха несовершеннолетних.

Впоследствии они были отстранены от работы в детских учреждениях. Нарушения были выявлены в ходе оперативно-профилактического мероприятия «Курорт-2019».

"Чрезвычайных происшествий в местах организованного отдыха несовершеннолетних не зарегистрировано», — отметили в ведомстве.

Всего по итогам курортного сезона в Бурятии зарегистрировано 57 преступлений в местах отдыха граждан. В большинстве случаев это кражи из автомобилей и вещей с пляжей, оставленных без присмотра.