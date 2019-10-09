Санкт-Петербург, , 13:50 — REGNUM Землю под организацию приютов для бездомных животных в Петербурге планируют раздавать без торгов. Соответствующий законопроект поддержали 9 октября на заседании городского Законодательного собрания, передает корреспондент ИА REGNUM.

На данный момент в городе работают 16 частных приютов, и они переполнены, а чтобы организовать новый у инициативных граждан не хватает средств. Законопроект должен облегчить им условия, передавая землю без арендной платы.

При этом в Петербурге не существует ни одного государственного или муниципального приюта. На это особое внимание обратил «справоросс» Алексей Ковалев. Он рассказал, что читал в дореволюционной газете новостную заметку о том, как в Петербурге развивают систему государственных приютов, бездомных собак отлавливают, а затем ищут им новых хозяев.

«Это было 105 лет назад. На сегодняшний момент в нашем городе нет ни одного государственного приюта — прошло 105 лет — для животных. И это все получается на откуп, слава богу, добросердечным гражданам, которые у нас финансируют эту деятельность. Я считаю, что впрямую это ответственность городских властей и санэпидслужб», — указал Ковалев.

По его мнению, бюджет города должен нести соответствующие обязательства, участвовать в работе хотя бы частных приютов.

Ранее в Петербурге разработали проект городского закона об обращении с животными. Согласно тексту документа, муниципалитеты Петербурга смогут, в частности, определять места для выгула домашних питомцев.

Также петербургские депутаты предложили снизить в России порог уголовной ответственности за живодерство с 16 до 14 лет.

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