Екатеринбург, , 13:56 — REGNUM Часть территории, на которой находится Уральский завод тяжёлого машиностроения в Екатеринбурге, будет застроена к 2035 году. Информация указана в проекте генплана города, документ размещён на официальном сайте.

Через завод проведут три меридианных магистральных улицы, а на части территории предприятия будет построено новое жильё.

Предполагается, что микрорайон Уралмаш, где и располагается завод, обгонит другие микрорайоны по объемам вводимого жилья.

Напомним, ранее в Екатеринбурге выделили территорию, на которой можно будет провести выставку «ЭКСПО-2035», если город получит право на её проведение. Район получил название «Выставочный».