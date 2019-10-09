Екатеринбург, 9 октября 2019, 13:56 — REGNUM Часть территории, на которой находится Уральский завод тяжёлого машиностроения в Екатеринбурге, будет застроена к 2035 году. Информация указана в проекте генплана города, документ размещён на официальном сайте.
Через завод проведут три меридианных магистральных улицы, а на части территории предприятия будет построено новое жильё.
Предполагается, что микрорайон Уралмаш, где и располагается завод, обгонит другие микрорайоны по объемам вводимого жилья.
Напомним, ранее в Екатеринбурге выделили территорию, на которой можно будет провести выставку «ЭКСПО-2035», если город получит право на её проведение. Район получил название «Выставочный».