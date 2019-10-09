Улан-Батор, , 13:39 — REGNUM Правительство Монголии хочет бесплатно раздать датчики угарного газа жителям юртовых районов столицы. Это решение связано с недавней трагедией. В ночь на 4 октября от отравления угарным газом погибли 6 человек. Еще около 30 человек обратились в больницу.

После этих ЧП власти Монголии отправили образцы прессованного топлива в лаборатории Улан-Батора. По результатам трех исследований все образцы признаны соответствующими стандартам качества.

Власти Монголии принимают ряд мер, направленных на защиту жизни и здоровья населения. Проводят информационную кампанию, рассказывают как правильно пользоваться прессованным топливом и раздают бесплатные датчики угарного газа.

«Были случаи отравления угарным газом из-за того, что мы не смогли обеспечить безопасность при употреблении улучшенного топлива. В связи с этим правительство решило раздать бесплатно датчики угарного газа домохозяйствам юртовых районов. Переход от сырого угля к прессованному топливу — революция. Недавняя трагедия показывает, что жители должны использовать стандартные печи», — заявил министр природы, окружающей среды и туризма Намсрайн Цэрэнбат.

Бесплатные датчики получат более 190 тысяч домохозяйств.

Напомним, с 15 мая 2019 года в столице Монголии власти запретили использовать уголь. Цель запрета — уменьшение уровня загрязнения воздуха в городе. С сентября жителям юртового района продают прессованное топливо.