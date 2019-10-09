Гусиноозёрск, , 13:38 — REGNUM 9 октября в городе Гусиноозёрск в Бурятии после капитального ремонта открылась детская школа искусств. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, более 350 воспитанников получили возможность заниматься в современных условиях.

По словам министра культуры Бурятии Соелмы Дагаевой, желающих заниматься в детских школах искусств очень много, однако многие из них требуют ремонта.

«Благодаря тому, что республика вошла в Дальневосточный федеральный округ появилась возможность по единой дальневосточной субсидии в 2019 году отремонтировать две школы искусств в Гусиноозёрске и Северобайкальске», — отметила министр.

Школа искусств в Гусиноозёрске является единственным подобным учреждением на весь Селенгинский район, в котором проживает 42 тыс. человек. При этом она располагалась в неприспособленном здании постройки 1975 года, с тех пор ни разу не проходившего капремонт.

Благодаря субсидии, в этом году были заменены ветхая кровля здания, полы, двери, отремонтированы стены, а также построена ограда вокруг пришкольной территории. Всего было потрачено чуть больше 4 млн рублей.

«В нашей школе пять отделений: художественное, народное, бурятские инструменты, вокальное и хореографическое. В новом учебном году к нам поступило много детей и думаем еще увеличить количество обучающихся», — рассказала завуч школы Эржена Цыбикжапова.

Добавим, что до 2021 года в в рамках «единой» дальневосточной субсидии в Бурятии будут отремонтированы и построены 11 учреждений культуры. Как сообщало ИА REGNUM, выделение этих денег было одобрено в марте этого года на заседании подкомиссии во главе с зампредом правительства России Юрием Трутневым.

Всего республика получит 6 млрд рублей в рамках плана социального развития центров экономического роста. Был утверждён также список из 73 объектов, которые будут построены или капитально отремонтированы.

Подробнее:

Бурятия получит 6 млрд рублей в рамках дальневосточной субсидии

Бурятии и Забайкалью обещают развитие опережающими темпами

Совсем недавно также стало известно о выделении Бурятии дополнительных 678 млн в рамках дальневосточной субсидии. Большая часть из них пойдёт на создание Центра ядерной медицины в Улан-Удэ. Оставшиеся деньги пойдут на капитальный ремонт и создание 17 социальных объектов.

Читайте также:

Бурятия дополнительно получит 678 млн рублей «единой» субсидии

В Бурятии открыли новое здание поликлиники на 24 тыс. детей

«Никогда такого не было». На ремонт школ в Бурятии выделили более миллиарда