Москва, , 13:36 — REGNUM Большинство родителей контролируют поведение детей в соцсетях. 75% проводили со своими детьми беседы о правилах цифровой безопасности. Таковы данные исследовательского центра рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Половина взрослых (50%) обсуждала правила общения в сети с незнакомцами. 27% поднимали вопросы сохранности персональных данных ребенка и членов семьи.

Предостерегали детей от посещения подозрительных сообществ 19%, от просмотра контента «18+» — 14%. Призывали детей быть осторожными при размещении фотографий и видео 11%.

10% родителей рассказывали о мошенниках и финансовых пирамидах в сети. 9% советовали обдуманно публиковать комментарии и ставить лайки. Другие темы безопасности (игромания, выполнение опасных заданий, спам-рассылки) обсуждали с детьми 22% родителей.

Опрос проведен 21 августа — 2 сентября 2019 года в 517 населенных пунктах во всех округах России. Опрошены 3000 респондентов старше 18 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, в России большинство родителей разрешают детям заводить аккаунт в соцсетях. Запрещает лишь каждый восьмой родитель.

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