Москва, , 13:40 — REGNUM На юго-востоке Москвы сдали в эксплуатацию четыре жилых корпуса, построенных на территории бывшей промзоны. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте мэра столицы 9 октября.

Как сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова, застройщик уже получил разрешение на ввод четырех корпусов во второй очереди строительства в соответствии с программой реорганизации промзоны «Грайвороново». С 11 октября дольщики начнут получать ключи.

Общая площадь построенных зданий составила почти 43 тысячи квадратных метров, включая 411 квартир, парковку на 357 машин, 76 кладовок и четыре коммерческих помещения.

На придомовой территории обустроены детские площадки и зоны отдыха. В рамках озеленения высажены деревья, в том числе плодовые, кустарники и цветочные растения.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что до конца 2019 года на территории бывших московских промзон планируется построить 2,5 миллионов квадратных метров недвижимости.

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