Рязань, , 13:42 — REGNUM В УМВД Рязанской области 9 октября заявили о причастности подозреваемого в убийстве 91-летнего ветерана Великой Отечественной войны и его 89-летней супруги к другим преступлениям. Жителей города, пострадавших от действий молодого человека, просят обратиться в полицию.

О задержании 20-летнего молодого человека стало известно 9 октября. В полиции уточнили, что тела пенсионеров были обнаружены с черепно-мозговыми травмами.

«Сотрудниками полиции установлена причастность задержанного к ряду других преступлений имущественного характера: мошенничества и кражи в отношении пожилых людей», — уточнил сотрудник пресс-службы УМВД Дмитрий Макаров.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет либо пожизненное лишение свободы.

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