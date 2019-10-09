Екатеринбург, , 13:55 — REGNUM В Екатеринбурге подготовили территорию для возможного проведения международной выставки «ЭКСПО-2035». Об этом сообщается в пояснительной записке к проекту городского генплана до 2035 года.

Место для выставки хотят организовать в планировочном районе «Выставочный». Территория расположена в границах Верх-Исетского пруда, Ново-Московкого тракта, Оброшинского лесопарка и подъезда к посёлку Палкинский.

Также на территории могут разместить объекты для Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

Напомним, ранее Екатеринбург проиграл заявку на проведение выставки «ЭКСПО-2025». Мэр Александр Высокинский пообещал, что город ещё поборется за право провести дальнейшие мероприятия из серии «ЭКСПО».

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