Мапуту, , 13:14 — REGNUM Полиция Мозамбика пресекла попытку вывезти 42 нелегальных мигрантов из Малави в ЮАР. Об этом сообщает ВВС Africa.

По словам пресс-секретаря полиции Мозамбика Карлоса Макуакуа, на момент задержания мигранты уже три дня ехали из Малави в грузовом автомобиле. Они были перехвачены в столице мозамбикской провинции Газа, Ксай-Хай.

Задержанные мигранты сообщили властям, что им обещали работу в ЮАР.

В настоящее время полиция работает совместно с миграционными властями Мозамбика, чтобы репатриировать задержанных в Малави, сказал Макуакуа.

«Это нелегальная иммиграция. У них нет удостоверений личности, и их перевозили в нечеловеческих условиях», — заявил он.

«Нам вместе с иммиграционными властями и национальным бюро расследований еще предстоит выяснить истинные причины этой торговли людьми», — добавил Макуакуа.