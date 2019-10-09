Ташкент, , 13:05 — REGNUM По итогам января-июня 2019 года из Узбекистана за рубеж выехали 6,2 млн человек, что на 11,3% меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Об этом сообщили в государственном комитете по статистике.

В ведомстве отметили, что число граждан, посетивших Узбекистан за отчетный период, составило 3,69 млн человек, что на 35,7% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Отмечается, что с целью посещения родственников из республики выехали 3,4 млн человек, для трудоустройства — 1,96 млн человек, в туристических целях — 239 тыс. человек.

Отметим, в концепции комплексного социально-экономического развития Узбекистана до 2030 года власти республики планируют сократить к 2030 году число трудовых мигрантов на 16,6% по сравнению с 2018 годом.

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