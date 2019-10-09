История вопроса

«Правительственный час» в Совете Федерации РФ – одна из форм парламентского контроля. В рамках мероприятия министр или иной приглашенный выступает с докладом по заранее установленной актуальной теме, потом отвечает на вопросы депутатов, после парламентарии дают оценку и высказывают свои предложения. 9 октября 2019 года в рамках «правительственного часа» выступила руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова на тему национальной системы защиты прав потребителей.