* ИГИЛ — запрещённая в России организация

Нальчик, , 12:51 — REGNUM У жительницы Кабардино-Балкарии, задержанной по подозрению в финансировании террористов, во время пребывания в ФСБ начались схватки. Ее госпитализировали вечером 7 октября в больницу, где на следующее утро она родила ребенка. Об этом рассказали журналистам «Кавказского узла» родные задержанной.

«В настоящий момент она в больнице, к ней приставлен конвой. Сказали, что и к ней, и к супруге Аскера будут претензии», — цитирует издание отца задержанной Мухамеда Хамукова.

Как ранее сообщалось, в Кабардино-Балкарии был задержан Аскер Хамуков и его 30-летняя сестра. Их подозревают в финансировании террористических организаций «Имарат Кавказ» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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ФСБ установила, что в 2015 году они создали группу в соцсети, через которую под видом благотворительности собирали денежные средства для организации преступной деятельности террористических организаций за рубежом. Как было установлено, в группу входили представители девяти субъектов РФ.

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